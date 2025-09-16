Trump kündigt Milliardenklage gegen „New York Times“ an

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat eine Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die „New York Times“ angekündigt. Die Zeitung sei zu einem „Sprachrohr für die radikale Linke“ geworden und habe ihn, seine Familie und seine politischen Bewegungen über Jahrzehnte hinweg diffamiert, teilte Trump mit.

Trump bezeichnete die Unterstützung der Zeitung für Kamala Harris im Präsidentschaftswahlkampf als „beispiellosen illegalen Wahlkampfbeitrag“. Er kritisierte, dass die „New York Times“ die Unterstützung von Harris prominent auf der Titelseite platziert habe, was seiner Meinung nach zuvor nie geschehen sei. Die Zeitung verfolge seit Langem eine Methode der Lügen und Verleumdungen gegen ihn und seine Unterstützer, so der Präsident.

Die Klage wurde im Bundesstaat Florida eingereicht. Weitere Einzelheiten zur Klage nannte Trump zunächst nicht.