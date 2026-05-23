Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat eine neue Friedensvereinbarung mit dem Iran angekündigt, die angeblich kurz vor dem Abschluss steht. Nach eigenen Angaben hat Trump dafür am Samstag Gespräche mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs geführt.

Konkret nannte er Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Pakistan, Türkei, Ägypten, Jordanien und Bahrain, mit denen er "gerade ein sehr gutes Gespräch geführt" habe, wie Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social schrieb.

"Gegenstand des Gesprächs waren die Islamische Republik Iran und alle Aspekte, die mit einer Absichtserklärung zum Thema Frieden in Zusammenhang stehen", so Trump. Ein Abkommen sei "im Wesentlichen bereits ausgehandelt". Es bedürfe angeblich nun "lediglich der endgültigen Fertigstellung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, der Islamischen Republik Iran und den verschiedenen anderen aufgeführten Ländern".

Separat dazu habe er auch ein Telefonat mit Israels Premierminister Bibi Netanjahu geführt, "das ebenfalls sehr gut verlief". Die letzten Aspekte und Details der Vereinbarung würden derzeit erörtert und "in Kürze" bekanntgegeben. "Neben vielen anderen Bestandteilen des Abkommens wird auch die Straße von Hormus geöffnet werden", versprach Trump.