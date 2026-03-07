Close Menu

    Trump kündigt "sehr harte" Angriffe auf Iran an » Nachrichten

    News Redaktion
    Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat eine neue Angriffswelle auf den Iran angekündigt.

    Dass der Iran sich mittlerweile bei seinen Nachbarn im Nahen Osten entschuldigt und versprochen habe, nicht mehr auf sie zu schießen, sei "nur aufgrund der unerbittlichen Angriffe der USA und Israels" erfolgt.

    "Es ist das erste Mal seit Jahrtausenden, dass der Iran gegen die umliegenden Länder des Nahen Ostens verloren hat", schrieb Trump am Samstag auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".

    Trump weiter: "Heute wird der Iran sehr hart getroffen! Aufgrund des schlechten Verhaltens des Irans werden ernsthaft die vollständige Zerstörung und der sichere Tod von Gebieten und Gruppen in Betracht gezogen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht als Ziele vorgesehen waren."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar