Trump kündigt Treffen mit Xi an

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat nach einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter angekündigt.

Beide hätten vereinbart, sich auf dem Apec-Gipfel in Südkorea im November zu treffen, teilte Trump am Freitag über seinen Kurznachrichtendienst „Truth Social“ mit. Zudem werde er Anfang nächsten Jahres nach China reisen und auch Xi werde „zu einem geeigneten Zeitpunkt“ ebenfalls in die Vereinigten Staaten kommen, so Trump.

Das Telefonat an sich sei „sehr produktiv“ gewesen, schreibt der US-Präsident. Man habe Fortschritte in vielen wichtigen Fragen erzielt, darunter Handel, Fentanyl, die Notwendigkeit, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, sowie die Genehmigung des Tiktok-Deals.