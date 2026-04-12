Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die US-Marine alle Schiffe blockieren soll, die versuchen, die Straße von Hormus zu passieren.

Die Blockade solle verhindern, dass der Iran von "illegalen Mautabgaben" profitiere, die von Schiffen gezahlt würden, um die Meerenge zu passieren, teilte Trump am Sonntag mit. Die US-Marine würde angewiesen, alle Schiffe in internationalen Gewässern zu durchsuchen, die eine solche Abgabe entrichtet hätten. Zudem sollen Minen, die vom Iran in der Straße von Hormus gelegt worden sein sollen, zerstört werden.

Die Ankündigung folgt auf die ergebnislosen Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Pakistan, bei denen laut Trump keine Einigung über das "wirklich wichtige" Nuklear-Thema erzielt werden konnte. Der US-Präsident warf Teheran "weltweite Erpressung" mit der Blockade der Meerenge vor. An der US-Blockade werden sich nach Trumps Worten weitere Staaten beteiligen. Welche das sein sollen, ließ er allerdings offen.