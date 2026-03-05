Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump tauscht die "Heimatschutzministerin" Kristi Noem gegen den Senator aus Oklahoma Markwayne Mullin aus. Mit Wirkung zum 31. März werde dieser das Amt übernehmen, teilte Trump am Donnerstag mit.

Kristi Noem habe "hervorragende Dienste geleistet und zahlreiche bemerkenswerte Erfolge erzielt", hieß es in der Erklärung. Sie werde deswegen zur Sondergesandten für "The Shield of the Americas" ernannt, eine neue "Sicherheitsinitiative für die westliche Hemisphäre, die wir am Samstag in Doral, Florida, vorstellen werden".

Der US-Präsident hob hervor, dass Mullin im Repräsentantenhauses und im Senat die Bevölkerung Oklahomas vertreten haben, "wo ich 2016, 2020 und 2024 alle 77 Bezirke gewonnen habe". Mullin sei "ein überzeugter MAGA-Anhänger". "Er wird sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, unsere Grenzen zu sichern, Migrantenkriminalität, Mörder und andere Kriminelle an der illegalen Einreise in unser Land zu hindern, die Drogenplage zu bekämpfen und Amerika wieder sicher zu machen."

Die scheidende Ministerin Noem war zuletzt heftig in die Kritik geraten. Demokraten werfen ihr unter anderem vor, nach dem Tod von zwei US-Bürgern im Zuge von Abschieberazzien geschwindelt zu haben.