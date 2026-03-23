Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Staaten und der Iran haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Gespräche aufgenommen, um eine diplomatische Lösung des Krieges im Nahen Osten zu erreichen.

"Ich freue mich, berichten zu können, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und der Iran in den letzten zwei Tagen sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und umfassende Beilegung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt haben", schrieb er am Montag bei Truth Social. Aufgrund des Tenors und des Tons dieser "tiefgehenden, detaillierten und konstruktiven Gespräche", die die ganze Woche über fortgesetzt werden sollen, habe er das Verteidigungsministerium angewiesen, alle militärischen Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen auszusetzen.

Ursprünglich hatte Trump dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus gestellt, welches am frühen Dienstagmorgen ausgelaufen wäre. Der jetzige Aufschub gelte "vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Treffen und Gespräche", so Trump.