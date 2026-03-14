Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat einen schweren US-Luftangriff auf die iranische Insel Charg im Persischen Golf vermeldet. "Vor wenigen Augenblicken führte das US-Zentralkommando auf meine Anweisung hin einen der verheerendsten Bombenangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens durch", schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform "Truth Social".

Dabei seien sämtliche militärischen Ziele auf der Insel Charg zerstört worden, die er als "Irans Kronjuwel" bezeichnete. "Aus Gründen der Anständigkeit" habe er sich entschieden, die Ölinfrastruktur auf der Insel nicht zu zerstören. "Sollte Iran oder irgendjemand anderes jedoch die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus behindern, werde ich diese Entscheidung umgehend überdenken", so Trump.

Iran sei im Übrigen in keiner Weise in der Lage, sich gegen die US-Angriffe zu verteidigen. "Iran wird niemals Atomwaffen besitzen und auch niemals die Vereinigten Staaten von Amerika, den Nahen Osten oder gar die Welt bedrohen können", so Trump. Das iranische Militär und alle anderen, die mit diesem Terrorregime verbunden seien, "täten gut daran, die Waffen niederzulegen und das zu retten, was von ihrem Land noch übrig ist - und das ist nicht mehr viel", so der US-Präsident.

Darüber hinaus sparte Trump wie üblich nicht mit Eigenlob: "Unsere Waffen sind die mächtigsten und modernsten, die die Welt je gesehen hat" schrieb er, und: "Während meiner ersten Amtszeit und auch jetzt habe ich unser Militär zur mit Abstand tödlichsten, mächtigsten und effektivsten Streitmacht der Welt ausgebaut."

Die bombardierte Insel Charg liegt etwa 30 Kilometer vor der Küste des Festlands und hat etwa 10.000 Einwohner. Fast alle iranischen Ölexporte laufen über die Insel.