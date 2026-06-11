Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat den angekündigten neuen Angriff auf den Iran wieder gestoppt. Angesichts der Tatsache, dass die Gespräche mit der Islamischen Republik bis auf die Ebene der höchsten iranischen Führungsebene geführt und dort gebilligt wurden, habe er die für heute Abend geplanten Bombardierungen abgesagt, teilte Trump über seine Plattform "Truth Social" mit.

Die Gespräche und die abschließenden Punkte seien von allen beteiligten Parteien gebilligt worden. Konkret nannte er neben den USA und Israel auch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien und Ägypten.

Die Seeblockade bleibe aber in vollem Umfang in Kraft, bis das entsprechende Abkommen endgültig abgeschlossen sei. "Zeit und Ort der Unterzeichnung werden in Kürze bekannt gegeben", so Trump.