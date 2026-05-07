Washington/Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump setzt der EU eine Frist zur Absenkung der Zölle auf US-Produkte auf null bis zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli. "Ich habe geduldig darauf gewartet, dass die EU ihren Teil des historischen Handelsabkommens erfüllt, das wir in Turnberry, Schottland, geschlossen haben - das größte Handelsabkommen aller Zeiten", schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Plattform "Truth Social".

Er hatte nach eigenen Angaben zuvor mit EU-Präsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. "Ich habe ihr eine Frist bis zum 250. Jahrestag unseres Landes gesetzt", so Trump. Andernfalls würden die Zölle gegen die EU "leider sofort wieder deutlich ansteigen".

Davon abgesehen hatte Trump nach eigenen Angaben aber "ein sehr gutes Gespräch" mit der Präsidentin der Europäischen Kommission. "Wir haben viele Themen besprochen, unter anderem unsere völlige Einigkeit darüber, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen darf. Wir waren uns einig, dass ein Regime, das sein eigenes Volk tötet, keine Bombe kontrollieren kann, die Millionen Menschenleben fordern kann", so Trump.