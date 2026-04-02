Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat in seiner mit Spannung erwarteten Fernsehansprache erneut ein baldiges Ende des Iran-Kriegs signalisiert.

Der Iran stelle nach der 32-tägigen Militäroperation der USA "im Grunde genommen keine Bedrohung mehr dar", sagte er. "Ich kann heute Abend sagen, dass wir auf dem besten Weg sind, alle militärischen Ziele Amerikas in Kürze zu erreichen." Als weiteren Zeitraum sprach er von "den nächsten zwei bis drei Wochen", in denen man den Iran "extrem hart treffen" werde. "Wir werden sie zurück in die Steinzeit bringen, wo sie hingehören. In der Zwischenzeit laufen die Gespräche weiter", so Trump.

Im Kern wiederholte Trump damit Aussagen, die er in den vergangenen Tagen bereits mehrfach öffentlich getätigt hatte. Er ging auch auf die vor dem Hintergrund des Krieges stark gestiegenen Energiepreise ein. Er räumte ein, dass viele Amerikaner besorgt über den jüngsten Anstieg der Benzinpreise hier im Land seien. "Der kurzfristige Anstieg ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass das iranische Regime wahnsinnige Terrorangriffe auf kommerzielle Öltanker und Nachbarländer verübt hat", so Trump.