Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat die Nato-Mitgliedschaft der Vereinigten Staaten erneut infrage gestellt.

Er ziehe einen Austritt aus der Nato "ernsthaft in Erwägung", nachdem sich diese nicht seinem Krieg gegen den Iran angeschlossen habe, sagte Trump der britischen Zeitung "The Telegraph". Der US-Präsident bezeichnete das Bündnis als "Papiertiger" und sagte, dass der Rückzug Amerikas aus dem Verteidigungsbündnis nun "über eine erneute Überlegung hinaus" gehe.

Die Spannungen zwischen den USA und ihren Nato-Partnern hatten zuletzt zugenommen, insbesondere nachdem der US-Außenminister Marco Rubio die Nato als "Einbahnstraße" bezeichnete. Rubio sagte, dass die USA ihre Mitgliedschaft in der Nato nach dem Ende des Krieges mit Iran neu bewerten müssten. "Wenn es bei der Nato nur darum geht, dass wir Europa verteidigen, falls es angegriffen wird, sie uns aber Stützpunktrechte verweigern, wenn wir sie brauchen, dann ist das keine besonders gute Vereinbarung", sagte Rubio bei Foxnews. "Da fällt es schwer, dabei zu bleiben." Trump unterstützte Rubios Äußerungen. Er will in der Nacht zu Donnerstag in einer Ansprache an die Nation über den Krieg informieren.