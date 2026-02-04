Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausführliches" Telefongespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping geführt.

Dabei seien "zahlreiche wichtige Themen" behandelt worden, darunter Handel, Militärangelegenheiten und Trumps geplanter Besuch in China im April, teilte der US-Präsident am Mittwoch mit. Auch die Situation in Taiwan, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die aktuelle Lage im Iran waren demnach Gegenstand der Diskussion.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs lag laut Trump auf den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Trump und Xi sprachen über den Kauf von Öl und Gas durch China aus den Vereinigten Staaten sowie über die Möglichkeit, dass China zusätzliche landwirtschaftliche Produkte erwirbt. Dabei habe China zugesagt, die Sojabohnenimporte auf 20 Millionen Tonnen für die aktuelle Saison und 25 Millionen Tonnen für die nächste Saison zu erhöhen.

Trump sagte, dass die Beziehungen zu China und seine persönliche Beziehung zu Präsident Xi "extrem gut" seien. Beide Seiten seien sich der Bedeutung bewusst, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten, so der US-Präsident.