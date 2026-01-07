Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat eine angebliche Einigung mit Venezuela verkündet. "Mir wurde soeben mitgeteilt, dass Venezuela mit den Einnahmen aus unserem neuen Ölabkommen ausschließlich amerikanische Produkte kaufen wird", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".

"Diese Käufe umfassen unter anderem amerikanische Agrarprodukte sowie in Amerika hergestellte Medikamente, medizinische Geräte und Ausrüstung zur Verbesserung des venezolanischen Stromnetzes und der Energieanlagen. Mit anderen Worten: Venezuela bekennt sich zu einer engeren Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika als wichtigstem Partner." Das sei "eine kluge Entscheidung und eine sehr gute Sache für die Bevölkerung Venezuelas, und für die Vereinigten Staaten", schrieb Trump.

Erst am Samstag hatten US-Truppen verschiedene Ziele in Venezuela angegriffen und Staatspräsident Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes geschafft. Er wurde bereits in New York City einem Richter vorgeführt und soll sich dort unter anderem wegen angeblichem Drogenhandels verantworten.