Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump will die Waffenruhe im Iran verlängern. Er werde "den Waffenstillstand so lange verlängern", bis das iranische Regime einen Vorschlag vorgelegt habe "und die Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind", schrieb Trump am Dienstag auf seiner persönlichen Plattform.

"Angesichts der Tatsache, dass die iranische Regierung - was nicht unerwartet kommt - ernsthaft gespalten ist, und auf Ersuchen von Feldmarschall Asim Munir sowie des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif wurden wir gebeten, unseren Angriff auf den Iran so lange auszusetzen, bis deren Führer und Vertreter einen einheitlichen Vorschlag vorlegen können", so der US-Präsident. Er habe das US-Militär "angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder anderen Hinsicht bereit und einsatzfähig zu bleiben".

Trump hatte die ursprünglich zweiwöchige Feuerpause am 8. April verkündet. Nach Angaben Pakistans hätte die Waffenruhe damit am Mittwoch um 1:50 Uhr deutscher Zeit geendet.