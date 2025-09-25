Close Menu

    Trump verlangt von Erdogan Stopp von Öl-Geschäften mit Russland » Nachrichten

    News Redaktion
    Recep Tayyip Erdogan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Recep Tayyip Erdogan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dazu aufgerufen, kein Öl mehr von Russland zu kaufen. „Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft, während Russland weiterhin gegen die Ukraine wütet“, sagte Trump am Donnerstag bei einem Besuch von Erdogan im Weißen Haus.

    „Millionen Menschen sind gestorben. Wofür, fragt man sich.“ Er habe bereits am Vortag gesagt, dass der Krieg nicht weitergehen werde, weil die russische Wirtschaft in einem fürchterlichen Zustand sei, so Trump.

    Das Treffen im Weißen Haus wollen Trump und Erdogan für Verhandlungen über Handelsverträge nutzen. „Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis – sowohl, was den Krieg anbelangt, als auch den Handel“, sagte der US-Präsident über den türkischen Staatschef. „Wir werden großartige Handelsverträge abschließen, wir sind im Geschäft mit der Türkei.“ Erdogan ergänzte, man werde über die Lieferung von Mehrzweckkampfflugzeugen der Typen F-16 und F-35 sprechen.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

