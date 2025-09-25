Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dazu aufgerufen, kein Öl mehr von Russland zu kaufen. „Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft, während Russland weiterhin gegen die Ukraine wütet“, sagte Trump am Donnerstag bei einem Besuch von Erdogan im Weißen Haus.

„Millionen Menschen sind gestorben. Wofür, fragt man sich.“ Er habe bereits am Vortag gesagt, dass der Krieg nicht weitergehen werde, weil die russische Wirtschaft in einem fürchterlichen Zustand sei, so Trump.

Das Treffen im Weißen Haus wollen Trump und Erdogan für Verhandlungen über Handelsverträge nutzen. „Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis – sowohl, was den Krieg anbelangt, als auch den Handel“, sagte der US-Präsident über den türkischen Staatschef. „Wir werden großartige Handelsverträge abschließen, wir sind im Geschäft mit der Türkei.“ Erdogan ergänzte, man werde über die Lieferung von Mehrzweckkampfflugzeugen der Typen F-16 und F-35 sprechen.