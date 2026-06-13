Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass am Sonntag ein Friedensabkommen mit dem Iran unterzeichnet wird. "Die Unterzeichnung des Abkommens ist für morgen geplant, und unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormus für alle freigegeben", schrieb Trump am Samstag auf seiner persönlichen Plattform.

Man werde "zu gegebener Zeit, wenn alles ruhig ist", den "Nuklearstaub holen, der tief unter den mächtigen, versunkenen Granitbergen verborgen liegt, und ihn auflösen und vernichten, sei es im Iran oder in den Vereinigten Staaten", behauptete der US-Präsident.

Trump nutzte den Anlass, um Ex-Präsident Barack Obama für dessen Iran-Abkommen zu kritisieren. Das neue Abkommen sei das genaue Gegenteil des Abkommens seines Vorgängers. Das iranische Regime wolle nun keine Atomwaffen mehr.

Der Premierminister von Pakistan, Shehbaz Sharif, hatte zuvor eine Einigung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran innerhalb der nächsten 24 Stunden angekündigt. "Wir sind einem Friedensabkommen näher als je zuvor", schrieb Sharif am Samstagnachmittag auf der Plattform X. "Da mit dem Abschluss des Abkommens voraussichtlich in den nächsten 24 Stunden zu rechnen ist, bereitet sich Pakistan auf die elektronische Unterzeichnung des Friedensabkommens unmittelbar danach vor." In der kommenden Woche sollen Gespräche auf technischer Ebene folgen, so Sharif.

Dem widersprach sofort ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Man müsse abwarten, bis das genaue Datum der Unterzeichnung feststehe, sagte er der iranischen staatlichen Agentur Irna. Das werde nicht am Sonntag sein.