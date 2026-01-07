Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump will das Budget des US-Militärs für 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen. Er habe nach langen und schwierigen Verhandlungen mit Senatoren, Kongressabgeordneten, Ministern und anderen politischen Vertretern "entschieden", dass das Militärbudget für das Jahr 2027 "nicht eine Billion Dollar, sondern 1,5 Billionen Dollar betragen sollte", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner persönlichen Plattform.

Aufgrund der Zölle und der "enormen Einnahmen, die sie bringen", könne man die 1,5-Billionen-Dollar-Marke leicht erreichen, während dies in der Vergangenheit undenkbar gewesen wäre, erklärte Trump. Man könne so eine "beispiellose Militärmacht" aufbauen.

Die Militärausgaben der USA sind im letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen. Betrugen sie 2016 noch rund 640 Milliarden US-Dollar, erreichten sie 2024 einen Betrag von 997 Milliarden US-Dollar.