Peking (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Hilfe bei der Öffnung der Straße von Hormus angeboten.

"Präsident Xi würde gerne einen Deal sehen", sagte Trump nach dem ersten Tag seines Staatsbesuchs in China dem Sender "Fox News". Und er habe es angeboten. "Er sagte: `Wenn ich in irgendeiner Weise helfen kann, würde ich gerne helfen`", so Trump. Wie diese Hilfe aussehen könnte und ob die USA sie überhaupt annehmen würden, blieb zunächst unklar.

Laut Trump soll Xi bei ihrem bilateralen Treffen in Peking auch zugestimmt haben, keine militärische Ausrüstung an den Iran zu liefern. "Wir haben darüber gesprochen", so der US-Präsident. "Er sagte, er werde keine militärische Ausrüstung liefern. Das ist eine wichtige Aussage." Gleichzeitig habe Xi aber auch gesagt, dass China im Iran viel Öl kaufe und das gerne weiterhin tun würde. Bei dem Treffen soll es auch um den möglichen Kauf von Öl aus den USA durch China gegangen sein, der im Zuge des Handelskonflikts im vergangenen Jahr eingestellt worden war.

Vor dem Staatsbesuch hatte Trump noch gesagt, dass er keine Unterstützung Chinas im Konflikt mit dem Iran oder in wirtschaftlichen Fragen benötige. Viele Themen stünden in China auf der Agenda, aber der Iran gehöre nicht dazu, da die Situation dort unter Kontrolle sei, so Trump. US-Außenminister Marco Rubio sagte unterdessen am Donnerstag dem Sender "NBC News", dass die USA China nicht um Hilfe gebeten hätten und dass man ihre Hilfe auch nicht brauche.