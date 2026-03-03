Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten hat Tui-Chef Sebastian Ebel Rückholaktionen für festsitzende deutsche Urlauber angekündigt. "Wir hoffen, dass wir heute mit der Rückholaktion beginnen können", sagte der Vorstandsvorsitzende des Reisekonzerns Tui den Sendern RTL und ntv.

Rund 30.000 Deutsche befänden sich aktuell als Touristen in der Region, darunter etwa 10.000 Kunden von Tui. Die ersten Flüge seien nach München geplant. Man arbeite dabei mit Partner-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad Airways zusammen. Zudem stünden eigene Maschinen der Tuifly bereit, "sobald wir die Erlaubnis bekommen, dorthin zu fliegen und Kunden möglichst zügig abzuholen".

Mit nahezu allen betroffenen Gästen stehe man über die hauseigene App in Kontakt. "Natürlich holen wir unsere Kunden nach Hause. Das ist unsere originäre Aufgabe", so Ebel. Man tue "das Menschenmögliche unter Berücksichtigung der Sicherheitslage".

Wie lange die Rückholaktion dauern werde, sei derzeit schwer vorherzusagen. "Bei 10.000 Kunden, die wir dort haben, ist das sicherlich etwas, was einige Tage dauern wird." Voraussetzung sei, dass sichere Luftkorridore zur Verfügung stünden. Ein genauer Zeithorizont lasse sich angesichts der dynamischen militärischen Lage nicht seriös nennen.