Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die bisherige Berlinale-Chefin Tricia Tuttle bleibt Intendantin des Filmfestivals. Wie die "Rheinische Post" berichtet, ist dies das Ergebnis der Sitzung des KBB-Aufsichtsrates an diesem Mittwoch im Kanzleramt.

Wie die Zeitung weiter schreibt, sei die Sitzung nach Angaben von Teilnehmern "in einer konstruktiven Atmosphäre" verlaufen. Das Ziel sei immer gewesen, die Berlinale fit für die Zukunft zu machen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer habe Tuttle davon überzeugt, die Berlinale weiterhin zu führen und damit die Handlungsfähigkeit des Filmfestivals zu gewährleisten.