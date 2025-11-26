Close Menu

    Über 30 Tote bei Großbrand in Hongkong - Viele Vermisste » Nachrichten

    News Redaktion
    Blick über Hongkong (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Blick über Hongkong (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Hongkong (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Großbrand in Hongkong sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Wie lokale Medien am Mittwoch berichteten, werden 279 Menschen noch vermisst. 29 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, sieben davon schweben in Lebensgefahr.

    Zuvor war aus bislang ungeklärter Ursache in mehreren nebeneinanderliegenden Wohnblöcken im Stadtteil Tai Po Feuer ausgebrochen und hatte sich besonders schnell ausgebreitet. Die Gebäude waren wegen einer seit über einem Jahr andauernden Renovierung mit Bambusgerüsten umbaut.

    Hongkongs Regierungschef John Lee Ka-chiu bezeichnete den Brand als "massive Katastrophe" und setzte die Wahlkampfaktivitäten im Vorfeld des für 7. Dezember geplanten Urnengangs aus. Chinas Präsident Xi Jinping sprach sein Beileid aus.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar