Über 50 Tote bei Explosion in iranischem Kohlebergwerk

Teheran (dts Nachrichtenagentur) – In einem Kohlebergwerk im Nordosten des Iran sind am Wochenende mindestens 51 Arbeiter bei einer Gasexplosion ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere Menschen seien bei der Explosion in der Provinz Süd-Chorasan verletzt worden, berichten iranische Staatsmedien am Sonntag.

Die Explosion hatte sich demnach am Samstagabend um 21 Uhr Ortszeit ereignet. Offenbar hatte ein Gasleck zu der Methangasexplosion geführt. Zwei Blöcke des Bergwerks in der Stadt Tabas waren betroffen. Ob beziehungsweise wie viele Menschen noch in dem Bergwerk eingeschlossen sind, war zunächst unklar. Offiziellen Angaben zufolge sollen sich zum Zeitpunkt der Explosion 69 Arbeiter im Werk befunden haben.