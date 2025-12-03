Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Die Fußball-EM der Frauen kommt 2029 nach Deutschland. Das entschied das Exekutivkomitee der Union Europäischer Fußballverbände (Uefa) am Mittwoch in Nyon.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte sich mit seinem Konzept unter dem Titel "WE`29 - Together We Rise" gegen die Bewerbung von Polen sowie gegen eine gemeinsame Bewerbung von Dänemark und Schweden durch. Zuvor hatten die Verbände Portugals und Italiens bereits ihre Bewerbungen zurückgezogen.

"Ein Traum wird wahr. Nach 2001 dürfen wir wieder Gastgeber einer Frauen-Euro in Deutschland sein", sagte Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball. "Ab heute und bis in den Sommer 2029 hinein werden wir mit aller Energie darauf hinarbeiten, eine EM auszurichten, auf die die Uefa und die gesamte europäische Fußballfamilie stolz sein können. Dabei geht es nicht nur um Management- und Organisationsfragen, sondern vor allem um die positiven Effekte des Turniers auf die Entwicklung des Frauenfußballs in Europa."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigte sich dankbar für das Vertrauen der Uefa. "Wir sind absolut überzeugt, dass das Turnier in Deutschland mehr als eine Millionen Fans anziehen und die Uefa erstmals mit einer Frauen-Europameisterschaft einen finanziellen Gewinn erzielen wird", sagte er. "Wir freuen uns darauf, im Sommer 2029 ein großes Fest des Frauenfußballs zu feiern."