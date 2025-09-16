Close Menu
    Ufo erklärt Verhandlungen mit Lufthansa für gescheitert

    Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Mörfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) – Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat die Gespräche mit der Lufthansa-Konzernführung über eine tarifliche Gesamtlösung für das Kabinenpersonal für gescheitert erklärt. Das teilte die Organisation am Dienstag. Grund sei demnach eine „destruktive Verweigerungshaltung des Managements“.

    „Seit März 2024 haben wir mit Nachdruck den Dialog mit der Konzernführung gesucht, um in sozialpartnerschaftlicher Verantwortung eine Gesamtlösung zu erreichen“, sagte Ufo-Chef Joachim Vázquez Bürger. Das bedrohe nun gut tarifierte Arbeitsplätze und zementiere „inakzeptable Arbeitsbedingungen“.

    Nach dem Scheitern der Gespräche fordert die Ufo nun die Tarifkommissionen der betroffenen Airlines auf, eigenständige Verhandlungen für die Kabinenbeschäftigten der einzelnen Airlines zu führen.

