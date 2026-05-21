Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Taras Katschka hat den Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßt, der Ukraine einen Sonderstatus als "assoziiertes Mitglied" der Europäischen Union zu gewähren.

Alles, was den Beitritt schneller voranbringe, sei nützlich für das Land, sagte Katschka, der für EU-Integration und die transatlantische Partnerschaft zuständig ist, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe). Weder die EU noch die Ukraine dürften Zeit verlieren. Solche Vorschläge dürften aber nicht vom Hauptziel einer Vollmitgliedschaft ablenken.

Katschka forderte zudem die baldige Öffnung aller Verhandlungscluster. Die Ukraine mache in ihren Reformbemühungen gute Fortschritte. "Die Ukraine ist für einen Beitritt, der auf Leistung basiert", sagte er.

Man wolle keine Abkürzung, doch lebe Europa seit der russischen Aggression in einer neuen Realität. Der Vizeregierungschef zeigte sich optimistisch, dass die Ukraine bis Ende 2027 alle EU-Anforderungen erfüllen und den Beitrittsvertrag unterzeichnen könne.