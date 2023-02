Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält einen Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland für richtig. Auf die Frage der “Bild” (Mittwochausgabe), ob die Ukraine den Krieg gewinnen müsse, sagte er: “Ja, sicherlich.” Damit äußert sich Pistorius deutlich offensiver als beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der bislang immer erklärt hat, die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren.

Der Verteidigungsminister sagte zugleich, ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gebe es nun einen “heftigen Abnutzungskrieg”. Es gebe “wahnsinnig viele Verluste”, so Pistorius. “Die Ukraine ist bewunderungswürdig und verdient unsere volle und ungebrochene Unterstützung.” Auf die Frage, ob Friedensverhandlungen mit Russland überhaupt sinnvoll seien, sagte der SPD-Politiker: “Die zentrale Frage ist: Wie kommen wir an den Punkt, dass Friedensgespräche möglich werden, dass beide Seiten bereit sind, sich an den Verhandlungstisch zu setzen? Das ist schwer abzusehen.”