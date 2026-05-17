Kiew/Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Die Ukraine hat am Wochenende einen massiven Drohnenangriff auf Russland durchgeführt. Wie russische Behörden am Sonntag mitteilten, soll die Luftabwehr rund 600 ukrainische Drohnen abgefangen haben. Die Angriffe erstreckten sich über 14 russische Regionen sowie die Krimhalbinsel.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte den Angriff als "vollkommen gerechtfertigt" und erklärte, dass es sich um eine Reaktion auf Russlands fortgesetzte Angriffe auf die Ukraine handele. Die russische Hauptstadtregion sei von den Angriffen besonders betroffen gewesen. "Wir sagen den Russen ganz klar: Ihr Staat muss diesen Krieg beenden", so Selenskyj. Nach russischen Angaben sollen vier Menschen bei den Angriffen ums Leben gekommen sein.

In der vergangenen Woche hatte Russland eine Angriffswelle gegen die Ukraine durchgeführt, wobei innerhalb von zwei Tagen über 1.500 Drohnen zum Einsatz gekommen sein sollen. Die zwischendurch von den USA vermittelten Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe waren zuletzt wieder zum Erliegen gekommen. Eine dreitägige Waffenruhe anlässlich des Jahrestags des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg wurde nicht verlängert.