Hagen (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen ukrainischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Spionage für Russland erwirkt.

Der Beschuldigte wurde bereits am Freitag in Hagen vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und Untersuchungshaft anordnete, wie der Generalbundesanwalt (GBA) am Montag mitteilte.

Der Ukrainer stehe im Verdacht, für einen russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Er soll seit November 2025 Informationen über einen in Deutschland lebenden Mann gesammelt haben, der sich nach Beginn des russischen Angriffskrieges für die ukrainischen Streitkräfte an Kampfhandlungen beteiligt hatte.

Die Ausspähaktion diente laut GBA vermutlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson in Deutschland. Mit den Ermittlungen ist das Polizeipräsidium Hagen beauftragt.