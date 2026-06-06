Winnyzja (dts Nachrichtenagentur) - Die Ukraine will auch nach einem Ende des Kriegs mit Russland russische Staatsbürger nicht im Land haben. Es würden auch dann strenge Einreisebeschränkungen gelten, sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha, meldete die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Freitagabend.

Bereits jetzt ist die Einreise für Russen in die Ukraine nur mit Sondergenehmigung, Visum und umfassender Überprüfung durch die Sicherheitsbehörden möglich. Diese strengen Auflagen sollen auch nach dem Konflikt bestehen bleiben.

Der Minister zeigte sich zuversichtlich, dass es nach Kriegsende keine Massenmigration aus Russland geben werde.

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) beziffert den Bevölkerungsrückgang der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion auf rund zehn Millionen Menschen - etwa ein Viertel der Einwohner. Ursachen sind die Fluchtbewegung ins Ausland, sinkende Geburtenzahlen sowie eine kriegsbedingt gestiegene Sterblichkeit.