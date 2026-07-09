Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sieht Alt-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) als einen möglichen Teilnehmer für potenzielle Gespräche mit Wladimir Putin. Schröder könne seinen persönlichen Beitrag dazu leisten, dass man vielleicht doch näherkomme, und seine Freundschaft nutzen, um gewisse Botschaften zu übermitteln, sagte Melnyk dem Format "Spitzengespräch" des "Spiegels".

Melnyk bezeichnete Schröder zwar als eine tragische Figur, die aber Zugang zu Putin in seinem heutigen mentalen Zustand habe. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) solle Gerhard Schröder nach Moskau schicken, um ihm danach zu berichten. "Ich hoffe, dass Herr Merz das auch tut, dass er diesen Kanal nutzt", so Melnyk.