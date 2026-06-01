Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des größten Stromnetzbetreibers in der Ukraine, Witalyj Zaijtschenko, rät Deutschland, Flugverbotszonen über Umspannwerken einzuführen. Das berichtet der "Tagesspiegel".

Der gelernte Ingenieur schlägt außerdem eine EU-weite Notreserve an Transformatoren, Leistungsschaltern und Spannungs- und Stromwandlern vor. Mit Blick auf mögliche hybride Angriffe oder Umweltkatastrophen wären europäische Netzbetreiber so für Ernstfälle gewappnet. Dabei könne schon ein kleiner Überschuss helfen, sagte Zaijtschenko.

Der ukrainische Konzern Ukrenerho sichert seine Stromtransformatoren mit Schutzbauten vor russischen Drohnen. Bis zum nächsten Winter sollten 90 Prozent der Transformatoren so geschützt werden, sagte Zaijtschenko. Solche Maßnahmen seien in Deutschland zu Friedenszeiten nicht nötig. Er fügte hinzu: "Aber man sollte über Flugverbotszonen über Umspannwerken nachdenken - und elektronische Störmittel gegen Drohnen."

Eine der größten Hürden für das ukrainische Stromnetz seien die Finanzierung und der enge Zeitrahmen vor der nächsten Winterperiode. Ukrenerho benötige bis zum kommenden Winter 130 Millionen Euro, sagte Zaijtschenko.