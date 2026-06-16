Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Autofahrer in Deutschland ist bereits alkoholisiert gefahren. Das geht aus einer Forsa-Umfrage für RTL/ntv hervor.

Demnach gaben 60 Prozent der Befragten an, schon einmal Auto gefahren zu sein, nachdem sie Alkohol getrunken hatten. Ein Großteil davon (51 Prozent) tat dies nach dem Konsum geringer Alkoholmengen, etwa nach einem Glas Bier (0,3 Liter) oder einem Glas Wein (0,2 Liter). Fast jeder zehnte Autofahrer (9 Prozent) sei in der Vergangenheit auch schon nach größeren Mengen Alkohol noch Auto gefahren.

Insgesamt gaben mehr Männer als Frauen an, schon einmal alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben. Vor allem bei Fahrten nach mehr als einem Glas zeigte sich ein Geschlechterunterschied: 13 Prozent der Männer gaben an, das schon einmal getan zu haben, bei den Frauen taten dies nur 5 Prozent.

Auch bei Fahrradfahrern ist das Problem weit verbreitet. Zwei Drittel (67 Prozent) der Radfahrer sind schon mindestens einmal alkoholisiert aufs Rad gestiegen. Ein Großteil davon nur nach geringen Mengen (38 Prozent), aber fast ein Drittel (29 Prozent) auch nach mehr als einem Glas. Das gaben fast doppelt so viele Männer (39 Prozent) wie Frauen (20 Prozent) an.

Seit Montag läuft eine europaweite Aktionswoche mit verstärkten Kontrollen im Bereich Alkohol und Drogen.