Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Gut vier Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bleibt die AfD klar stärkste Kraft. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Infratest-Umfrage im Auftrag des NDR kommt die Partei auf 36 Prozent, die regierende SPD liegt mit 27 Prozent auf Platz zwei.

Damit kann die AfD ihre Zustimmungsrate im Vergleich zur letzten Infratest-Erhebung im Januar um einen Zähler steigern, die Sozialdemokraten legen sogar zwei Punkte zu.

Einen kräftigen Abschlag muss die CDU hinnehmen, die von 13 Prozent im Januar auf nunmehr 10 Prozent rutscht. Es wäre der mit Abstand schlechteste Wert in einem Bundesland.

Die Linke legt in Mecklenburg-Vorpommern um einen Zähler auf 13 Prozent zu, das BSW verliert einen Punkt und kommt auf 5 Prozent.

Die Grünen sind unverändert bei 4 Prozent und wären im neuen Landtag nicht mehr vertreten, alle anderen Parteien kommen zusammen auf 5 Prozent. Darunter ist auch die FDP, die bisher noch im Landtag sitzt, aber in der Infratest-Umfrage gar nicht mehr einzeln ausgewiesen wird.