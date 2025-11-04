Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Vier deutsche Städte bzw. Regionen wollen sich für die Austragung Olympischer Sommerspiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044 bewerben.

72 Prozent der Deutschen würden es begrüßen, wenn hierzulande wieder Sommerspiele stattfinden würden, wie eine Forsa-Umfrage für den „Stern“ ergab. Nur 22 Prozent lehnen das Sportgroßereignis ab. Sechs Prozent äußern sich nicht. Die Unterstützung für Olympia ist quer durch alle Altersgruppen und politische Lager hoch.

Der Deutsche Olympische Sportbund wird im Herbst nächsten Jahres entscheiden, mit welchem Kandidaten er ins Rennen geht. Die Olympia-Befürworter unter den Befragten favorisieren am häufigsten München als Bewerberstadt (39 Prozent). 24 Prozent sprechen sich für die Region Rhein/Ruhr aus, 19 Prozent für Berlin und elf Prozent für Hamburg.

München wird vor allem im Süden (64 Prozent) und der Mitte Deutschlands (51 Prozent) unterstützt. Rhein/Ruhr wird in Nordrhein-Westfalen favorisiert (55 Prozent). Berlin liegt unter den Ostdeutschen vorn (36 Prozent) und Hamburg unter den Norddeutschen (34 Prozent). Eine Bewerbung Berlins und Hamburgs wird also in ihren Heimatregionen deutlich weniger begrüßt als im Falle Münchens oder der Region Rhein/Ruhr.