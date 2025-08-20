Umfrage: Eltern geben rund 500 Euro für digitale Kinderzimmer aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Insgesamt 503 Euro geben Eltern in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr für digitale Geräte und Medien ihres Kindes aus. Dabei entfallen 362 Euro auf die Hardware wie Smartphone, Laptop, Spielkonsole oder Kopfhörer, teilte der IT-Branchenverband Bitkom am Mittwoch mit. Für die Kommunikation und den Zugang zu digitalen Medien, also zum Beispiel den Mobilfunkvertrag, kostenpflichtige Lernsoftware oder -Apps sowie Computer- und Videospiele gaben Eltern im Schnitt 141 Euro aus.

Was die Geräteausstattung angeht, so haben sieben Prozent der Eltern in den vergangenen zwölf Monaten unter 100 Euro für ihr Kind ausgegeben. Weitere 24 Prozent haben 100 Euro bis 199 Euro ausgegeben, 25 Prozent 200 bis 499 Euro und 23 Prozent 500 bis 999 Euro. Fünf Prozent gaben sogar 1.000 Euro und mehr aus, sechs Prozent hingegen gar nichts.

Bei den Geräteausgaben gibt es einen deutlichen Sprung ab einem Alter von 13 Jahren. Während die Eltern von 6- bis 9-Jährigen im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 302 Euro für Geräte ihres Kindes ausgaben sowie die Eltern von 10- bis 12-Jährigen rund 290 Euro, sind es bei den Eltern von 13- bis 15-Jährigen mit 437 Euro und bei den 16- bis 18-Jährigen mit 435 Euro deutlich mehr.

Im Vergleich etwas geringer fallen die Ausgaben der Eltern für Mobilfunkvertrag, Spiele, Lern-Apps und ähnliche digitale Medien bzw. Angebote aus. Unter 50 Euro haben vier Prozent in den letzten zwölf Monaten dabei für ihr Kind ausgegeben, 50 bis 99 Euro weitere 17 Prozent. Zwischen 100 und 199 Euro waren es bei 45 Prozent. 200 bis 499 Euro haben 21 Prozent ausgegeben, 500 Euro und mehr nur ein Prozent. Gar keine Ausgaben für digitale Medien ihres Kindes hatte ein Prozent der Eltern im vergangenen Jahr.

Bei den Ausgaben für Mobilfunkvertrag, Spiele, Apps und Co. gibt es ab einem Alter von zehn Jahren kaum noch Unterschiede. Eltern mit einem Kind zwischen sechs und neun Jahren gaben im Schnitt 127 Euro für digitale Medien aus. Bei 10- bis 12-Jährigen waren es 149 Euro, bei 13- bis 15-Jährigen 144 Euro und bei 16- bis 18-Jährigen 146 Euro.

Die Befragung von 1.004 Eltern mit Kindern im Alter zwischen sechs und 18 Jahre fand telefonisch im Zeitraum von der 22. bis zur 27. Kalenderwoche 2025 statt.