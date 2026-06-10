Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA hält sich die Vorfreude der Deutschen in Grenzen. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv freut sich nur rund ein Viertel der Bundesbürger (26 Prozent) auf das Turnier. 71 Prozent geben an, sich nicht auf die WM zu freuen.

Deutlich größer ist die Begeisterung unter Fußballinteressierten. In dieser Gruppe blickt gut jeder Zweite (52 Prozent) dem Turnier mit Vorfreude entgegen. Männer (31 Prozent) freuen sich häufiger auf die WM als Frauen (21 Prozent).

Trotz der insgesamt verhaltenen Stimmung plant jedoch eine Mehrheit der Deutschen, die Spiele zu verfolgen. Insgesamt 52 Prozent wollen sich Live-Übertragungen ansehen. 29 Prozent beschränken sich dabei auf Partien mit deutscher Beteiligung, weitere 23 Prozent wollen auch Spiele ohne deutsche Mannschaft verfolgen.

Damit liegt das Interesse an den Übertragungen über dem Niveau der WM 2022 in Katar, als insgesamt 45 Prozent Spiele sehen wollten. An die Werte der WM 2018 in Russland reicht das Turnier allerdings nicht heran.

Die niedrige Euphorie zeigt sich auch beim ausbleibenden Ansturm auf Fanartikel. Laut Umfrage haben lediglich sieben Prozent der Bundesbürger im Vorfeld des Turniers bereits Fanartikel gekauft. Am häufigsten wurden Trikots oder andere Kleidungsstücke erworben (Vier Prozent). Fahnen oder Dekorationsartikel legten sich zwei Prozent zu, ein Prozent kaufte andere Fanprodukte. Die große Mehrheit der Deutschen (93 Prozent) hat bislang keinerlei Ausgaben für WM-Fanartikel getätigt.