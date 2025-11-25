Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen lehnt den US-"Friedensplan" für die Ukraine laut einer aktuellen Umfrage ab.

In der Erhebung von Forsa für die Sender RTL und ntv gaben 66 Prozent der Befragten an, die Ukraine solle die Bedingungen des von den USA vorgeschlagenen "Friedensplans" für die Ukraine nicht akzeptieren. 26 Prozent sprechen sich für eine Zustimmung aus.

In allen Wählergruppen - mit Ausnahme der AfD-Wähler - überwiegt die Ablehnung. Mehrheiten gegen den Plan finden sich unter Anhängern der CDU/CSU (82 Prozent), der SPD (82 Prozent), der Grünen (93 Prozent) und der Linken (86 Prozent). Zustimmung findet der Vorschlag nur bei AfD-Wählern, von denen 54 Prozent meinen, die Ukraine solle die Bedingungen annehmen.

Für die Erhebung wurden 1.009 Personen befragt.