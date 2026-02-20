Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen will Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) offenbar nicht als Bundespräsidentin. Laut einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv fänden es 54 Prozent der Deutschen nicht gut, wenn die ehemalige Bundeskanzlerin die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier antreten würde. 35 Prozent würden das befürworten.

Dass Merkel heute als Bundeskanzlerin die Wirtschaft voranbringen könnte, daran glauben 32 Prozent der Befragten. 59 Prozent sehen das nicht so. Auch dass Merkel die Beziehungen zum US-Präsidenten verbessern würde, glauben nur 23 Prozent. 69 Prozent sind da skeptisch. Das Verhältnis zum russischen Präsidenten Putin würde sich laut 35 Prozent der Befragten verbessern, 57 Prozent sind auch hier skeptisch.

Auf die Frage, ob die AfD unter einer Kanzlerin Merkel heute ähnlich stark wäre, sagen 60 Prozent ja. Nur 30 Prozent glauben das nicht. Beim Thema Investitionen in Infrastruktur, werfen 75 Prozent der Befragten Merkel vor, zu wenig investiert zu haben.

Über eine mögliche Kandidatur Merkels für das Bundespräsidentenamt war zuletzt spekuliert worden, die Altkanzlerin hat allerdings bereits ein Interesse an dem Posten verneint.

Für die Erhebung wurden am 18. und 19. Februar 1.003 Menschen befragt.