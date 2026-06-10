Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen trauen Bundestrainer Julian Nagelsmann in Sachen Teamführung deutlich mehr zu als Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Laut einer Umfrage des Instituts Ipsos sind 64 Prozent sind überzeugt, dass der Bundestrainer seine Mannschaft besser im Griff hat als der Bundeskanzler sein Kabinett. Lediglich 4 Prozent sehen den Kanzler vorn, 32 Prozent sind unentschlossen oder machen keine Angabe.

In den Prognosen der Deutschen, wer Weltmeister wird, ist das Ergebnis nicht so eindeutig. Hier liegt Spanien knapp vorn: 15 Prozent trauen dem Europameister auch den WM-Titel zu. Dahinter rangieren Deutschland und Frankreich gleichauf mit je 14 Prozent, gefolgt von Brasilien (5 Prozent) sowie Portugal, England und Titelverteidiger Argentinien (je 4 Prozent).

Ipsos hatte 1.000 Wahlberechtigte im Alter von 18 bis 75 Jahren in Deutschland online befragt, gewichtet nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl. Die Befragung wurde bereits vom 8. bis zum 10. Mai durchgeführt, aber erst am Mittwoch veröffentlicht.