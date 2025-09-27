Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Viele ostdeutsche Wähler von AfD, BSW und Linken blicken düster in ihre persönliche Zukunft. Darüber berichtet die Zeitschrift Superillu unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa Consulere in ihrem Auftrag.

57 Prozent aller AfD-Wähler in Ostdeutschland glauben demnach, dass es für sie persönlich wirtschaftlich in Zukunft schlechter läuft; gleicher Meinung sind auch 57 Prozent aller ostdeutschen Wähler der Linken und 59 Prozent aller ostdeutschen BSW-Wähler.

Im Vergleich sehen das nur 19 Prozent aller ostdeutschen CDU-Wähler und 14 Prozent aller ostdeutschen Grünen-Wähler so. Der Optimismus ist in diesen Gruppen wesentlich ausgeprägter. So glauben 63 Prozent aller CDU-Wähler und 53 Prozent aller Grünen-Wähler, dass es für sie persönlich wirtschaftlich so bleibt, wie es ist; weitere 17 Prozent aller CDU- und 23 Prozent aller Grünen-Wähler sehen sogar eine wirtschaftlich bessere Zukunft für sich selbst.

Befragt wurden bei der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa Consulere im Auftrag von Superillu 1.000 Erwachsene ab 18 in den sechs östlichen Bundesländern (inkl. Berlin) im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 17. September 2025.