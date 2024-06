Umfrage: Wehrdienst-Modell von Pistorius stößt auf Zustimmung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die relative Mehrheit der Deutschen befürwortet, dass junge Männer verpflichtet werden sollen, einen Musterungsfragebogen auszufüllen. Das ergab eine Umfrage des Insa-Instituts im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus.

47 Prozent der Befragten sprachen sich demnach dafür aus, 30 Prozent dagegen. Elf Prozent ist dieses Anliegen egal. Neun Prozent können und drei Prozent wollen diese Frage nicht beantworten.

Große Unterschiede zeigen sich in den Altersgruppen: Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt die Zustimmung mit 26,2 Prozent deutlich am niedrigsten. Schon in der nächsten Kohorte (30- bis 39-Jährige) liegt der Anteil bei 36,1 Prozent, bei den über 50-Jährigen mit 57 Prozent am höchsten. Der umgekehrte Verlauf zeigt sich wiederum bei jenen, welche hier gegen das Vorhaben sind: von 39 Prozent (18- bis 29-Jährige) auf 20 Prozent (Über-50-Jährige).

Für die Erhebung wurden vom 7. bis zum 10. Juni 1.004 Personen befragt.