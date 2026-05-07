Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Februar 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,3 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) 0,5 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Januar 2026. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Februar 2025 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 2,4 Prozent und nominal von 4,0 Prozent.

Den größten realen Umsatzanstieg im Februar 2026 gegenüber dem Vormonat verzeichneten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Plus von 0,9 Prozent, gefolgt vom Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Anstieg von 0,4 Prozent. Im Bereich Information und Kommunikation stieg der reale Umsatz im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 um 0,3 Prozent. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen betrug der Zuwachs gegenüber dem Vormonat jeweils 0,2 Prozent, so die Statistiker.