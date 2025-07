Umweltminister findet Merz` Klima-Aussagen „ein wenig verunglückt“

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) geht fest davon aus, dass Bundeskanzler Friedrich Merz zum Ziel der Klimaneutralität 2045 für Deutschland steht.

Er habe sich dazu bei zwei Gelegenheiten eindeutig geäußert – dass er die weltweiten Verabredungen Deutschlands „dann ein bisschen relativiert“ habe, sei vor allem für die Frage, wie die Leute zu mehr Klimaschutz motiviert werden können, problematisch, sagte Schneider den Sendern RTL und ntv. „Ich würde mal sagen, ein wenig verunglückt.“

Trotzdem sei die Linie klar: Deutschland habe die Chance, durch den Export von klimafreundlichen Technologien von einem Wachstumsmarkt zu profitieren.

Mit Blick auf die Energiewende fordert Schneider unterdessen eine klare Priorisierung der Erneuerbaren Energien. „Die Erneuerbaren sind die sauberste und kostengünstigste Energiequelle, die wir in Deutschland haben. Nur durch sie erreichen wir unsere Klimaziele 2030“, so der Minister. Deutschland habe seine Stromversorgung in weiten Teilen bereits umgestellt. Deswegen hätten die Erneuerbaren Energien „absolut Vorfahrt“. „Und darauf werde ich nicht nur Wert legen, sondern das auch durchsetzen“, so Schneider.