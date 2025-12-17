Close Menu

    Umweltminister will neuer Gentechnik-Regelung nicht zustimmen » Nachrichten

    News Redaktion
    Carsten Schneider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Carsten Schneider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will der Änderung der Kennzeichnungspflicht für Gentechnik in Lebensmitteln auf EU-Ebene nicht zustimmen.

    Entscheidend sei für ihn eine klare Kennzeichnung für Verbraucher, sagte er den Sendern RTL und ntv. "Wahlfreiheit ist entscheidend. Freies Land? Aber natürlich. Dann muss ich auch wissen, als Verbraucher, ist das gentechnisch verändert oder nicht? Und solange diese Kennzeichnungspflicht nicht gegeben ist, und so sieht der Vorschlag aus Brüssel derzeit aus, werden wir dem nicht zustimmen." Noch sei die Regierung in der Abstimmung, eine Zustimmung werde es aber nicht geben.

    Hintergrund ist, dass sich EU-Verhandler darauf geeinigt hatten, dass Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen künftig in vielen Fällen keine Kennzeichnung mehr tragen müssen. Die neuen Vorgaben müssen noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden.

