Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jochen Flasbarth (SPD), Staatssekretär im Bundesumweltministerium, sieht dringenden Handlungsbedarf beim Hitzeschutz.

"Ich glaube, die Lektion, die wir aus diesem Sommer gelernt haben, ist: Nächsten Sommer brauchen wir auch einen nationalen Aktionsplan, der dann alles aus den Ländern zusammenbündelt", sagte Flasbarth (SPD) im ZDF-"Heute Jpurnal". "Wir müssen besser werden beim Klimaschutz, bei der Klimaanpassung", so der SPD-Politiker.

Kritik äußerte Flasbarth unterdessen am Bundesrechnungshof: "Wir haben ein Programm `Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen` des Bundesumweltministeriums. Das ist massiv kritisiert worden vom Bundesrechnungshof, dass wir damit unsere Kompetenzen weit übersteigen."