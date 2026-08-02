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    Umweltstaatssekretär drängt auf Aktionsplan für Hitzeschutz » Nachrichten

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    Sommer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Sommer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jochen Flasbarth (SPD), Staatssekretär im Bundesumweltministerium, sieht dringenden Handlungsbedarf beim Hitzeschutz.

    "Ich glaube, die Lektion, die wir aus diesem Sommer gelernt haben, ist: Nächsten Sommer brauchen wir auch einen nationalen Aktionsplan, der dann alles aus den Ländern zusammenbündelt", sagte Flasbarth (SPD) im ZDF-"Heute Jpurnal". "Wir müssen besser werden beim Klimaschutz, bei der Klimaanpassung", so der SPD-Politiker.

    Kritik äußerte Flasbarth unterdessen am Bundesrechnungshof: "Wir haben ein Programm `Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen` des Bundesumweltministeriums. Das ist massiv kritisiert worden vom Bundesrechnungshof, dass wir damit unsere Kompetenzen weit übersteigen."

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