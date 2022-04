New York (dts Nachrichtenagentur) – UN-Generalsekretär Antonio Guterres will in der kommenden Woche nach seinem Besuch in Moskau auch in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Dort werde er sich am Donnerstag mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba sowie mit Staatschef Wolodymyr Selenskyj treffen, teilte eine Sprecherin mit. Unter anderem soll eine „Verstärkung der humanitären Hilfe“ für die Ukrainer diskutiert werden.

Der Besuch in Moskau ist aktuell für Dienstag geplant. Dort will sich Guterres mit Russlands Außenminister Sergei Lawrow treffen. Zudem soll der Portugiese vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen werden. Der UN-Generalsekretär will nach UN-Angaben in Moskau über Maßnahmen zur Befriedung der Ukraine und die Zukunft der multilateralen Beziehungen sprechen.