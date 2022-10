New York (dts Nachrichtenagentur) – Die UN-Vollversammlung hat die jüngsten russischen Annexionen in der Ost-Ukraine verurteilt. Nach tagelanger Debatte stimmten am Mittwoch 143 Staaten für die entsprechende Resolution, fünf Länder stimmten dagegen, 35 enthielten sich. Zu den Staaten, die die Verurteilung Russlands ablehnten, gehörten neben Russland selbst auch Weißrussland, Nordkorea, Nicaragua und Syrien.

Eine Enthaltung gab es unter anderem von China, Indien, Pakistan, Thailand, Laos, Bolivien, Kuba, Südafrika und einigen weiteren Ländern in Afrika, sowie Armenien oder Kasachstan.