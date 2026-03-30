Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Heimauftakt ins WM-Jahr gegen Ghana in Stuttgart mit 2:1 gewonnen.

Die Partie begann mit einer dominanten Anfangsphase der Deutschen, die daraus aber kein entscheidendes Kapital gegen heillos überfordert wirkende Ghanaer schlagen konnte. Erst durch einen Handelfmeter von Kai Havertz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ging die DFB-Elf in Führung. Havertz verwandelte den Strafstoß souverän und brachte Deutschland mit 1:0 in Führung.

Nach der Pause verlor Deutschland zunehmend den spielerischen Faden. Ghana, das sich mittlerweile gefangen hatte, erzielte dann in der 70. Minute den Ausgleich. Abdul Fatawu nutzte einen Konter über die linke Seite und traf nach Vorlage von Köhn zum 1:1.

In der 88. Minute gelang ausgerechnet dem eingewechselten Stuttgart-Spieler Deniz Undav der entscheidende Treffer zum 2:1. Nach einem Chip von Goretzka legte Sané den Ball für den lauernden Undav ab, der unter Druck die Kugel mit der rechten Fußspitze unter die Latte beförderte. Der ghanaische Torhüter Asare hatte keine Chance, den Ball zu halten.