Genf (dts Nachrichtenagentur) – Die UN-Kinderhilfsorganisation Unicef hält die Umsetzung des Friedensabkommens für Gaza für unabdingbar, um den dort lebenden Kindern eine Zukunft zu geben.

Bei Gaza fehlten die Worte, „um zu beschreiben, wie schrecklich es für die Kinder ist“, sagte Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Die Landschaft gleiche einer Hölle, viele Kinder seien verletzt und litten an Mangelernährung. Viele hätten Angehörige verloren. Zudem halte Gaza durch den Krieg einen traurigen Rekord: „Pro Kopf gibt es weltweit nirgends so viele Kinder mit Amputationen“, sagte Russell.

Es sei wichtig, dass das Friedensabkommen Bestand habe. „Die internationale Staatengemeinschaft muss alles dafür tun, dass die Menschen dort wieder auf die Beine kommen. Dazu gehört es, dass Kinder mit Hilfe erreicht und medizinisch versorgt werden – und dass sie endlich wieder in die Schule gehen können.“